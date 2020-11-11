Товарищеский матч против Польши станет особенным для ряда игроков сборной Украины.

Хавбек Шахтера Виктор Коваленко провел свой 30 матч в футболке "сине-желтых", а звезда Динамо Виктор Цыганков – 25-ый.

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Нашлось место и для дебютанта. Воспитанник Шахтера Валерий Бондарь впервые сыграл за главную команду страны, заменив во втором тайме Ефима Коноплю. К слову, оба выигрывали чемпионат мира U-20.

Напомним, после спарринга против Польши команда Шевченко проведет два матча Лиги наций – 14 ноября с Германией, а 17-го со Швейцарией.

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