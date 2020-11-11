Стало известно, в каких комплектах формы выйдут национальные сборные Украины и Польши на спарринг перед матчами Лиги наций.

На традиционном предматчевом совещании было определено, что команда Андрея Шевченко выйдет на поле стадиона в Хожуве в синей форме, а голкипер – в зеленой.

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Как информирует официальный сайт УАФ, наши соперники проведут спарринг в белой экипировке, а их вратарь будет играть в желтой футболке.

Заметим, уже сегодня, 11 ноября, подопечные Шевченко сыграют в спарринге с Польшей, начало в 21:45. Этот товарищеский матч станет подготовительным к Лиге наций, где украинцы будут противостоять Германии и Швейцарии 14 и 17 числа соответственно.

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