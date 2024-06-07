Польские болельщики не спешат покупать билеты на спарринг против “сине-желтых”, сообщают Meczyki.

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Национальный стадион в Варшаве может вместить 58 580 зрителей, но по состоянию на вечер четверга было продано только 45 тысяч билетов. А вот украинцы не медлят, раскупив гостевую квоту в 2,5 тысячи билетов за считанные часы. На самом деле ожидается, что наших фанатов вообще будет более 5 тысяч. Многие украинцы имеют польский PESEL, который дает право покупать билет в любом секторе.

Напомним, матч Польша – Украина состоится уже сегодня, стартовый свисток в 21:45. Это будет второй из трех спаррингов команды Сергея Реброва в рамках подготовки к Евро-2024. Ранее они расписали нулевую ничью с Германией, а 11 июня сойдутся с Молдовой в Кишиневе. Старт на чемпионате Европы – 17 июня матчем против Румынии.

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