"Футбол, конечно, бывает непредсказуем, но такие матчи, как этот, проигрывать нельзя. Жаль, что так получилось... По игре наша национальная команда ни в чем не уступала полякам, а в первом тайме превосходила хозяев поля почти по всем компонентам

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Трудно сказать, почему у сборной Украины именно в этом поединке ничего не получалось на острие атаки. Или почти ничего? Этот вопрос тоже можно задать, ведь были же замечательные моменты у Зинченко и Цыганкова, когда сборную Польши спасала только феноменальная игра в рамке ее голкипера. Промах Ярмоленко с пенальти? Бывает... Помню, даже такой мастер исполнения 11-метровых, как Барези, с "точки" промахивался. Думаю, что Андрею не стоит расстраиваться.

Кого не хватило? Первый, кто приходит на ум, – это Миколенко. Он бы добавил порядка в обороне и остроты на фланге. Ну и, конечно же, не хватало Малиновского со Степаненко. Все они – важные винтики "сине-желтой" машины. Однако, у нас сейчас такое количество талантов, что забываешь в течение игры, кого сейчас нет в обойме. Хорошая у нас сборная, выбор большой и, еще раз скажу с удовольствием – есть игра! Не нужно посыпать голову пеплом после такого вот поражения в товарищеской встрече", – цитирует Демьяненко Footboom.

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