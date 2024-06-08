Фанаты сборной Украины определили лучшего по мотивам товарищеского матча против Польши.

Награду “Лев матча” получил автор единственного гола “сине-желтых” Артем Довбик, сообщает пресс-служба УАФ.

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Форвард Жироны набрал 60% голосов и почти в 10 раз опередил ближайшего преследователя – Руслана Малиновского (7%). Среди других игроков сборной Украины симпатии болельщиков распределились следующим образом:

6% – Александр Зубков,

5% – Георгий Бущан,

4% – Виталий Миколенко,

3% – Георгий Судаков, Андрей Ярмоленко и Максим Таловевров,

2% – Валерий Бондарь, Александр Тымчик и Михаил Мудрик,

1% – Сергей Сидорчук.

Напомним, Подопечные Сергея Реброва неожиданно проиграли полякам со счетом 1:3. Впереди у "сине-желтых" завершающий спарринг против Молдовы.

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