Польша – Украина: болельщики выбрали "Льва матча"
Фанаты сборной Украины определили лучшего по мотивам товарищеского матча против Польши.
Награду “Лев матча” получил автор единственного гола “сине-желтых” Артем Довбик, сообщает пресс-служба УАФ.
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Форвард Жироны набрал 60% голосов и почти в 10 раз опередил ближайшего преследователя – Руслана Малиновского (7%). Среди других игроков сборной Украины симпатии болельщиков распределились следующим образом:
6% – Александр Зубков,
5% – Георгий Бущан,
4% – Виталий Миколенко,
3% – Георгий Судаков, Андрей Ярмоленко и Максим Таловевров,
2% – Валерий Бондарь, Александр Тымчик и Михаил Мудрик,
1% – Сергей Сидорчук.
Напомним, Подопечные Сергея Реброва неожиданно проиграли полякам со счетом 1:3. Впереди у "сине-желтых" завершающий спарринг против Молдовы.
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