Сборная Украины в рамках подготовки к Евро-2024 сыграет с Польшей. Анонс и прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Поляки решили провести только два товарищеских матча перед Евро-2024. Главный тренер “Кадры” – Михал Пробеж – не очень доволен этим фактом, потому что уже после первого же спарринга ему необходимо сформировать финальную заявку. Впрочем, у тренерского штаба не так и много дилемм относительно тройки “неудачников”, и среди них с 99-процентной вероятностью окажется Тарас Романчук (натурализованный украинец из Ягеллонии).

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Возможно, Тарас даже сегодня выйдет на поле, ведь польские СМИ прогнозируют резервный состав на Украину. Довольно странное решение. Наша сборная точно пыталась бы отрабатывать игру первым номером, а Польша в своей группе встретится с Нидерландами, Францией и Австрией. Учитывая силу соперников, "Кадри" было бы выгодно проверить свою основную оборону.

Неочевидные решения с сомнительными перспективами вполне ложатся в логику руководства польского футбола. Национальная команда за последние три года пережила четыре смены тренеров, причем все они были разными по стилю. Разноплановые португальцы (атакующий Соуза и прагматичный Сантуш) чередовались с местными специалистами.

На ЧМ-2022 поляки вышли из группы и вылетели от Аргентины, но в целом "Кадра" давно не впечатляет. На Евро-2024 наш сегодняшний соперник смог пробиться только через плей-офф, после двух 0:0 с Уэльсом – у себя в группе же команда стала третьей после Албании и Чехии. Да и состав Польши, при всех Левандовских и Зелинских, не так уж и пугает – у Украины лайн-ап не хуже, а то и лучше.

Последний раз наша сборная встречалась с "Кадрой" в 2020-м, сыграв в Варшаве на день независимости Польши. Тогда "сине-желтые" проиграли со счетом 2:0, однако даже поляки признали – по уровню игры украинцы были намного сильнее и прогрессивнее. Просто не хватило реализации.

А еще полякам помог легендарный ляп Лунина. В тот день Андрей стал лучшим подарком для западных соседей, однако тогда он был молодым, с минимумом практики и недостатком опыта. Сегодня же основной голкипер Реала в сезоне 2023/24 может взять реванш – наш голкипер уже отпраздновал в Мадриде и вернулся в заявку.

| Лунин пробует смелый ход в подметки, промахивается по мячу, который дарит Польше гол.



Не было игрового времени в этом сезоне, но его уверенность в себе, похоже, отличная. #rmalive pic.twitter.com/0YEnSssm1k - Madrid Zone (@theMadridZone) 11 ноября, 2020

Предыдущий товарищеский матч Лунин пропускал, позволив Трубину проявить себя на фоне Германии. В том спарринге подопечные Сергея Реброва целенаправленно отрабатывали модель игры против Бельгии – Украина играла от обороны, защищаясь тройкой центрбеков и пытаясь выбегать в контратаки. Наша национальная команда несколько прижалась после перерыва, но в целом не рассыпалась, закрывая коридоры в полуфлангах и выдерживая бешеный прессинг.

Теперь же необходимо подготовиться к Румынии и Словакии. Вероятнее всего, Украина в этих матчах будет играть первым номером – и Польша выглядит идеальным вариантом для отработки атакующих идей. Даже если выйдут резервисты. Сегодня уже не будет никаких пятерок позади, а Судакова, Бражка и Довбыка следует ждать с первых минут.

Под вопросом только участие Миколенко. Виталий работал в общей группе еще перед встречей с немцами, но его решили поберечь. Почему-то кажется, что сегодня лидера Эвертона мы увидим в основе – без него адекватно отрабатывать игру в "четверке" почти нереально.

Ориентировочные составы на матч Польша – Украина

Польша: Скорупски – Бохневич, Соломон, Давидович – Франковски, Шимански, Урбански, Пьотровски, Гросицки – Свидерски, Пйонтек

Украина: Лунин – Конопля, Забарный, Матвиенко, Миколенко – Бражко – Цыганков, Судаков, Зинченко, Мудрик – Довбик

Прогноз "Футбол 24" – 0:2

Результат не имеет никакого значения. Важна только информация, которую получат футболисты и тренеры после этого спарринга – ну, и надо избегать травм.

Если СМИ не соврали про второй состав, то Украина точно должна победить. Возможно, еще и удастся сохранить ворота сухими. Впрочем, даже на фоне основного состава поляков "сине-желтые" выглядят интереснее и перспективнее. Как по игре, так и по фамилиям, ведь наши лидеры сейчас на бешеном подъеме (во всех смыслах).

Мы ставим на победу подопечных Сергея Реброва.

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