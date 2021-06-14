После затишья в стартовые минуты вперед неожиданно вышли словаки. На 18-й минуте Роберт Мак взял инициативу на себя и пробил после смещения с фланга – мяч попал в штангу, отлетел в голову Войцеха Щенсны и закатился в ворота.

Польща – Словаччина: онлайн-трансляція матчу Євро-2020

Видео автогола Щенсны: