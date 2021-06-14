Польша – Словакия – видео гола
19:27 - Читати українською
В рамках 1-го тура чемпионата Европы сборная Польши противостоит команде Словакии. Видео забитых мячей – в этой новости.
18’ Войцех Щенсны
После затишья в стартовые минуты вперед неожиданно вышли словаки. На 18-й минуте Роберт Мак взял инициативу на себя и пробил после смещения с фланга – мяч попал в штангу, отлетел в голову Войцеха Щенсны и закатился в ворота.
Польща – Словаччина: онлайн-трансляція матчу Євро-2020
Видео автогола Щенсны:
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