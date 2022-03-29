В течение 2021 года украинские болельщики беспощадно критиковали свою сборную и все, что происходит вокруг нее, однако поляки могли только завидовать нашим проблемам. "Желто-синие" хотя бы давали результат, да и с тренером быстро разобрались – "Кадра" откровенно мучалась. Португалец Паулу Соуза пришел за полгода до Евро-2020, не выиграл там ни одного матча (при двух поражениях), вывел "бело-красных" в плей-офф квалификации к ЧМ-2022 и досрочно расторг контракт – за два дня до Нового года. Он просто купился на предложение Фламенго, вызвав безумное возмущение в Польше.

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У старого тренера возникали серьезные проблемы с коммуникацией в команде, а его игровые идеи, при всей своей интересности, выглядели слишком сырыми. С поиском преемника тоже все было грустно – на кресло коуча претендовали Андрей Шевченко и Стас Черчесов, затем в фавориты вырвался Адам Навалка (которого жестко высмеял Матеуш Клих), а в итоге "Кадру" возглавил Чеслав Михневич – специалист, в текущем сезоне опустивший Легию на 15 позицию.

Все это очень тревожит польских фанатов, ведь времени на раскачку нет. К счастью для "белых орлов" сборной не пришлось играть в квалификации против россии – вместо этого поединка Польша провела товарищеский матч с Шотландией. Он стал дебютным для Чеслава Михневича во главе сборной – и в нем в течение 90 минут доминировали британцы. От минимального поражения "Кадру" спас откровенно "левый" пенальти. Правда, Михневич выставил ослабленный состав без Левандовски.

Польша подходит к матчу против Швеции с очень неоднозначным тренером без качественной проверки игровых связей между лидерами команды. Как будет играть эта команда сегодня – по большому счёту, загадка.

"Кадра" сама по себе не суперзвездная сборная. Это крепкий середнячок с мощными нападающими и голкипером. Между Левандовски и Щенсны бегает табун посредственных футболистов из слабеньких клубов. Хотя этот табун большей частью играет в основе в топ-чемпионатах. Как всем этим набором игроков будет руководить Михневич? Узнаем только сегодня.

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Возможно, коучу поляков и повезет, ведь его соперник в последнем матче тоже не поразил. Швеция, в отличие от "бело-красных", вынуждена была начинать плей-офф квалификации со стадии полуфинала – там ее ждала Чехия, разобранная на атомы из-за эпидемии травм. "Народной команде" не могли помочь Шик, Цоуфал, Выдра, Боржил и ряд других лидеров, но шведы, играя дома, пропустили гол уже на 12-й минуте. Его отменили из-за офсайда, однако в ответ скандинавы забили на 110-й.

Швеция по большинству статистических показателей не смогла превзойти соперника. Конечно, это лишь один матч, однако "Тру Крунур" под руководством Янне Андерсона частенько выдаёт несуразные встречи. В частности, в отборе к ЧМ-2022 команда неожиданно проиграла Грузии (0:2) и потерпела поражение от Греции (1:2), а на Евро-2020 можно вспомнить поединок против Украины. Да, "викинги" выглядели сильнее, но наиграли ли они на победу? Не факт. И так со шведами случается регулярно.

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С другой стороны, в этом и кроется сущность сборной Швеции. Команда демонстрирует классную тактическую подготовку, у нее всегда симпатичный состав, они достаточно стабильны. Это такой полутоп, однако статус "Тре Крунур" в матче часто не имеет значения. Против шведов могут играть на равных все – и они могут играть на равных против всех. Такая особенность является и силой и слабостью.

Кадровая ситуация

У поляков проблемы не только с футболом и тренером, но и с футболистами. "Кадре" сегодня не сможет помочь Давидович – защитник Вероны не успел восстановиться от травмы. Кроме того, под огромным сомнением остается участие Милика, Пьонтека и центрбека Саламона – они получили повреждения в матче против Шотландии. В конце концов из-за дисквалификации не сыграет юморист Клих.

У шведов под вопросом только участие Экдаля и Нильссона. Все остальные в строю.

Ориентировочные составы на матч Польша – Швеция

Польша: Щенсны – Берешински, Глик, Беднарек – Кеш, Крыховяк, Журковски, Реца – Зелиньски, Модер – Левандовски

Швеция: Ольссен – Даниэльссон, Линдельоф, Элландер – Классон, Экдаль, Ольссон, Форсберг – Исак, Кулусевски

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Форма обеих сборных прямо сейчас остаётся загадкой, но в случае со шведами можно хотя бы опираться на опыт предыдущих матчей. В общем, "Тру Крунур" выглядят стабильнее и немного сильнее в кадровом плане – впрочем, "Кадра" в какой-то мере способна компенсировать проблемы поддержкой родных болельщиков в Хожуве. Между прочим, дома поляки снесли саму Англию (пусть это и было осенью).

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В общем, шансы равны. Обе сборные готовятся к тяжелому противостоянию – и обоих полностью устроит ничья в основное время. В овертаймах же более стабильная Швеция выглядит перспективнее Польши (пусть и немного), которой критически не хватало времени на понимание требований нового тренера.

Поэтому рискнем поставить на проход скандинавов. Хотя букмекеры небольшое предпочтение отдают хозяевам.

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