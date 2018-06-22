Польша – Сенегал: послематчевая пресс-конференция Адама Навалки

Главный тренер сборной Польши Адам Навалка поделился впечатлениями после матча ЧМ-2018 против Сенегала.

"Главный фактор поражения выделить сложно. Минусов было много. У нас не получилось сыграть так, как задумывали. План не сработал. Хотели использовать по максимуму свой атакующий потенциал. Мячом мы в итоге владели больше, но что с того?.. Счет на табло.

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И фланговые, и игроки центральной зоны – никто не может занести себе матч в актив. Не хватало динамики. Не хватало точности. Особенно разочаровал первый тайм. А пропустили оба раза после ошибок. Чемпионаты мира подобное не прощают. Второй гол в наши ворота – это недоразумение. Крыховяк не видел игрока, который выскочил на поле после того, как ему оказали медицинскую помощь.

Качество нашего футбола угнетало, мы способны играть намного лучше. Впереди матч с Колумбией. Нам нужно восстановиться, обсудить то, что произошло, отдохнуть морально и сделать все возможное, чтобы исправить ситуацию. Сыграет ли Глик? Пока у меня нет ответа. Важно, что скажут врачи. К тому же он хоть и вернулся к тренировкам, но много пропустил", – цитирует Навалку sport-express.ru.