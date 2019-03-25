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Польша – Латвия – 2:0 – видео голов и обзор матча

10:03 37 Читати українською
Польша – Латвия – 2:0 – видео голов и обзор матча
Польша – Латвия – видео голов и обзор матча

Сборная Польши победила Латвию (2:0) в рамках отбора к Евро-2020. Смотрите видео голов и обзор матча Польша – Латвия.

 

Сборная Польши не без проблем обыграла сборную Латвии. Поляки больше атаковали на протяжении всего матча, однако забить удалось аж на 76-й минуте. Река подключился к атаке и точной передачей нашел Левандовски в штрафной. А через несколько минут Глик замкнул подачу с углового и установил окончательный счет.

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Источник: канали Футбол 1/ Футбол 2
Теги
Видеоновости Евро-2020 Польша - Латвия Польша Польша Латвия Латвия
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