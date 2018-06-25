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Польша – Колумбия: послематчевая пресс-конференция Хосе Пекермана

00:45 43 Читати українською
Польша – Колумбия: послематчевая пресс-конференция Хосе Пекермана
Хосе Пекерман / Reuters

Главный тренер сборной Колумбии Хосе Пекерман поделился эмоциями после победы своих подопечных над Польшей (3:0) в матче группы H на чемпионате мира-2018.

"Этот триумф мы всей командой посвящаем Карлосу Санчесу. Матч был очень важен для нас. Мы подготовились и многое продемонстрировали. В некоторых моментах реализовали то, к чему стремились. Начинаем выходить на лучший уровень, футболисты набирают форму. С самого начала до концовки поединка игра нам удавалась, но еще есть над чем подумать.

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Обе команды не могли позволить себе ошибку. Мы понимали ответственность. Смогли навязать свою игру полякам, действовали единой командой. К счастью, мы забили свои мячи.

Наши игроки всегда прекрасно понимают, что могут достичь успеха в определенный момент. Мы довольны выбором состава на этот матч и отдельно группой атаки. Мы создавали хорошие моменты, а команда в целом отлично себя показала. Наши игроки, включая Куадрадо и Хамеса, отлично проявили себя на поле и дополняли друг друга", – цитирует Пекермана Sport24.

Напомним, что сборная Польши уступила колумбийцам со счетом 0:3 и стала первой командой из Европы, которая после двух туров потеряла шансы на выход в плей-офф.

ЧМ-2018 2 тур

Польша - Колумбия: Воскресенье 24 июня 2018

Польша
Матч окончен
0 : 3
Колумбия
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ЧМ 2018 Чемпионат мира-2018 Польша - Колумбия Польша Польша Хосе Нестор Пекерман Хосе Нестор Пекерман Колумбия Колумбия
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