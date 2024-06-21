Битва команд, проигравших на старте Евро в группе D. Для обеих сборных победа – это главный шанс побороться за третье место, которое при определенных обстоятельствах даст проход в 1/8 финала Матч, как и онлайн-трансляция Польша – Австрия на "Футбол 24", стартовал в 19:00. Игра до поры до времени напоминала поединок Украина – Словакия. Австрия не выпускала поляков с их половины и даже штрафной. До 17 минуты 4 удара, и все ее игроков. Траунер расстрелял Щенсны ударом головой с нескольких метров.

Польша – Австрия: стартовые составы и онлайн-трансляция матча Евро-2024 – известна судьба Левандовски

Забитцер, Пош, Баумгартнер, Зайвальд угрожали воротам, но быстро сдулись. После 17 минуты Польша начала давить с таким драйвом, что австрийцы не выдержали. Арнаутович традиционно выпадал, Грилличу было некомфортно играть далеко от ворот в глубине. Зато у "Кадры" были очень злые крайки Залевски и Франковски, архитектор середины поля Зелински, хищник штрафной Пйонтек. Судья чудом не поставил пенальти за выставленную ладонь Мвене. Польские СМИ и фанаты шокированы таким "убийством". Видимо, рефери так вдохновился ассистом австрийского защитника на 9 минуте.

И все же на 30 минуте команда Пробежа вполне заслуженно сравняла счет. Сколько же игроки сборной Польши набежали в штрафную австрийцев. Центральный защитник Беднарек пробивал в упор, Пйонтек добил. Австрия оправилась через каких-то 22 минуты после своего предыдущего удара. Однако Польша и в дальнейшем выглядела острее. После перерыва мог быть дубль экс-форварда Милана. Хотя на самом деле Пйонтек там погорячился. Залевски весь матч свободный в штрафной, был готов принимать в лучшие позиции и в тот раз.

| Poland 1–3 Austria



• xG: 1.60 – 1.89

• Shots (on target): 15 (3) – 15 (9)

• Big chances: 2 – 3

• Touches in pen. area: 13 – 24

• Possession: 47% – 53%



A strong second half gives Austria crucial points in this tough group! #POLAUT #EURO2024 pic.twitter.com/o8MoTyOmCW — Sofascore (@SofascoreINT) June 21, 2024

Поляки били чаще, а соперники – точнее. Роберт Левандовски наконец восстановился от травмы, полученной в товарищеском матче, и вышел на 60 минуте. Именно с того момента все посыпалось. Форвард Барселоны сначала схватил желтую карточку, а на 66-й поляки пропустили контратаку. Баумгартнер поймал на противоходе голкипера, но похоже, что это снова рикошет подвел "Кадру". Польские фанаты имеют претензии к игре Левандовски в этом эпизоде.

Gdzie najlepiej gra #Lewandowski? W reklamach! :-) pic.twitter.com/D92khphw2Z — Leszek Kraskowski Reporterzy Online (@LKraskowski) June 21, 2024

Ну, и как не отметить Арнаутовича, который гениально пропустил пас на партнера, дезориентировав соперников. Марко помог и разогнать контру, в которой Забитцер заработал пенальти. Форвард Интера реализовал 11-метровый и не выдержал. Арнаутович едва сдерживал слезы, пряча обляччя в футболку. Поляки могли вернуться в игру, но упустили парочку неплохих моментов. Левандовски и компания имеют 0 очков после двух туров, а впереди Франция. Похоже, что Евро для соседей завершится очень быстро.

Интересно, что в перерыве игроки сборной Польши договорились еще добавить и побежать вперед агрессивнее. Очень уж хотели порадовать свой народ, как это сделали украинцы днем, но так и не побежали. Пространства на поле, как и в первой половине, хватало с лихвой, но мало кто мог его использовать. Разрывы между линиями, которые никто так и не склеил. Пробеж поставил на двух форвардов, выпустил Левандовски, но Роберт выглядел не совсем готовым – лениво прессинговал, позволял Австрии легче проходить центр поля. Оборона также подвела, особенно защитник итальянской Вероны Павел Давидович, из-под которого пришли 2 гола.

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