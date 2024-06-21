Польша сыграет против Австрии во втором туре Евро-2024. Стартовые составы команд и линк на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".

Матч Польша – Австрия стартует в 19:00 по киевскому времени. Смотреть поединок в прямом эфире можно на платформе MEGOGO. Главные события игры традиционно опишет Футбол 24 в текстовом онлайне.

Польша – Австрия: анонс матча Евро-2024

Обе команды начали Евро-2024 с поражений. Австрия минимально уступила Франции (0:1) из-за автогола, а Польша растеряла все против Нидерландов (1:2). Еще одна неудача может оказаться фатальной в борьбе за выход из группы D. Роберт Левандовски до сих пор не готов выйти в основе поляков.

Стартовый состав Польши:

Австрии: