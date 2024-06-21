В Берлине между собой встретятся неудачники первого тура группы D. Однако такой неутешительный статус сборные Польши и Австрии имеют исключительно из-за самого итога своих матчей: австрийцы уступили Франции, а поляки проиграли Нидерландам. Зато качество игры, продемонстрированное командами, потерпевшие неудачи, оставляет их болельщикам надежду. Фавориты получили серьезное сопротивление и не без фарта победили оппонентов.

Форвард сборной Австрии удивил журналистов после матча с Францией – он дал интервью на нидерландском языке

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Польша быстро открыла счет усилиями Адама Буксы, но еще до перерыва пропустила от Коди Гакпо. Когда казалось, что все завершится справедливыми 1:1, поляки упустили в концовке Ваута Вегхорста и потеряли даже ничью. Такой результат по-настоящему разочаровал, ведь команда Михала Пробежа провела яркий поединок и в целом не уступала Нидерландам.

Тренерский штаб не мог рассчитывать на Роберта Левандовски, который следил за игрой со скамейки запасных и на поле так и не вышел. Поэтому ключевой вопрос, который волновал болельщиков накануне встречи с Австрией – сможет ли лидер команды дебютировать на Евро-2024? За день до игры пресса сообщила радостную весть – Роберт в обойме.

Robert Lewandowski gotowy na Austrię. Kapitan ma zagrać jutro w podstawowym składzie:https://t.co/lY4YfRaKyu — Tomasz Włodarczyk (@wlodar85) June 20, 2024

Если в атаке все налаживается (возвращается Левандовски, в хорошей форме Букса), то с обороной могут возникнуть проблемы. Бартош Саламон повредил палец, поэтому его участие в противостоянии с Австрией вызывает сомнения. Впрочем, в центре защиты хватает альтернатив. В частности, там может сыграть защитник Вероны Павел Давидович (правда, у него тоже были проблемы со здоровьем) или защитник Эмполи Бартош Берешиньски.

На следующий день не легче с Австрией было французам. Лишь автогол Максимилиана Вьобера определил судьбу победителя встречи. Но и до него, и после Австрия могла несколько раз отличиться. А еще делала все, чтобы Франции было очень некомфортно находиться на поле: многочисленные подкаты и подборы, высокий прессинг, большое количество фолов и соответственно 5 желтых карточек (больше всего среди всех команд по итогам первого тура). Впрочем, для австрийцев это поражение стало лишь вторым в последних 17 матчах.

19 - Most tackles at the #EURO2024 so far:



Austria (45 minutes) - 19

Ukraine - 17

Hungary - 16



Committed. #AUTFRA pic.twitter.com/d4HjKKU5VC — OptaJean (@OptaJean) June 17, 2024

Статистически сборная Польши является очень неудобным соперником для австрийцев. В последних пяти очных поединках Австрия не проиграла лишь дважды (оба раза были зафиксированы ничьи). Последний раз поляки проигрывали австрийцам в далеком 1994-м в товарищеском матче. Но надо заметить, что предыдущий поединок этих команд датирован 2019-м. С тех пор составы сборных Австрии и Польши существенно изменились.

Кстати, на прошлом Евро поляки тоже стартовали с поражения 1:2 (тогда проиграли Словакии). Зато во втором туре подопечные Паулу Соузы расписали мировую 1:1 с Испанией. В конце концов, этот подвиг им не помог – в последнем матче группового турнира поляков перестреляла Швеция – 3:2. Как следствие, последнее место в группе.

"Это игра по принципу "все или ничего", – сказал лидер сборной Австрии Марсель Забитцер на предматчевой пресс-конференции. – Мы должны выиграть, чтобы получить шанс выйти дальше, поэтому для нас это большая игра". Наставник австрийцев Ральф Рангник называет противостояние с Польшей "матчем плей-офф на групповом этапе" и он абсолютно прав. Поражение действительно будет означать для каждой из команд фактическую потерю шансов на выход из группы. Возможно, более критической она станет для Польши, которой останется сыграть против Франции.

Ориентировочные составы на матч Польша – Австрия

Польша: Щенсны – Беднарек, Саламон, Кивиор – Франковски, Зелиньски, Романчук, Залевски – Урбански, Левандовски, Модер

Австрия: Пенц – Пош, Дансо, Вьобер, Мвене – Зайвальд, Забитцер – Лаймер, Баумгартнер, Гриллич – Грегорич

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