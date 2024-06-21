Польша уступила Австрии в матче второго тура Евро-2024. Смотрите видео голов и обзор встречи.

Команды обменялись голами в первом тайме. Траунер замкнул подачу с фланга, а Пйонтек подкараулил отскок в штрафной площадке.

Польша проиграла Австрии и понемногу вылетает из Евро-2024 – соседи кричат об убийстве, выход Левандовски стал роковым

После перерыва на поле появился Роберт Левандовски, но полякам пришлось лишь вытаскивать мяч из собственной сетки. Баумгартнер воспользовался провалом центральной зоны "Кадры", Арнаутович реализовал пенальти за фол Щенсны против Забитцера – победа Австрии 3:1.