Месси и Левандовски встречаются в матче за выход в плей-офф ЧМ-2022. Стартовые составы команд и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".

Матч Польша – Аргентина начнется в 21:00 по киевскому времени. Телетрансляция встречи доступна на MEGOGO и Суспільному. Текстовый онлайн проведет "Футбол 24".

Польша – Аргентина: анонс матча ЧМ-2022 – решающий бой Левандовски и Месси с украинским акцентом

Стартовые составы команд

Польша: Щенсны – Кеш, Глик, Кивёр, Берешиньски – Зелиньски, Крыховяк, Белик, Франковски – Свидерски, Левандовски.

Аргентина: Э. Мартинес – Молина, Ромеро, Отаменди, Акунья – Ди Мария, Энцо, Де Пауль, Мак Аллистер – Месси, Альварес.

Польша возглавляет группу С, но может остаться без плей-офф в случае поражения. Месси после фиаско с Саудовской Аравией оказался на грани краха, однако помог Аргентине переиграть Мексику. Лионелю нужна победа над "кадрой".