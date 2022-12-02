ФИФА считает, что 11-метровый в ворота Войцеха Щенсны в поединке ЧМ-2022 дали справедливо.

Решение Данни Маккели, который после просмотра видеоповтора назначил 11-метровый удар в ворота Польши, сразу назвали позорным. Однако Войцех Щенсны исправил свою неосторожность – кипер Ювентуса "привез" сомнительный пенальти, он же и стал героем, отразив удар Лионеля Месси.

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А вот ФИФА поддержала вердикт рефери из Нидерландов. Международная федерация футбола неофициально признала назначение пенальти справедливым. Арбитр Данни Маккели объяснил, что Щенсны в том эпизоде ​​сыграл опрометчиво, рукой задев лицо Месси. Руководители арбитража ФИФА с его мнением согласились, сообщает Daily Mail.

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