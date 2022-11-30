Чемпионат мира 2022, группа C, 3 тур

30 ноября, 21:00. Доха, стадион 974 (Рас-абу-Абуд)

Главный арбитр: Данни Маккели (Нидерланды)

Трансляция: MEGOGO, Суспільне

Как ни странно, но Польша подходит к кульминации своего квартета во главе турнирной таблицы. Аргентина с большими мучениями и благодаря гению Месси, причастного ко всем 3 голам команды Скалони на ЧМ-2022, одолела Мексику. Впрочем, у "альбиселесте" все еще на 1 балл меньше, поэтому нужно снова играть исключительно на победу. Будет давить и ощущение того, что Мексика либо Саудовская Аравия в параллельной игре могут подвинуть аргентинцев даже со 2 места. Но это актуально только в случае потери очков. Все или ничего – даже минимальная победа принесет итоговое лидерство (если аравийцы не разгромят мексиканцев) и шанс избежать повторения встречи против Франции в 1/8 финала.

ЧМ-2022: Польша била Саудовскую Аравию в супердраме – Левандовски снял проклятие, Щенсны взял пенальти и сделал 9 сейв

Поражение будет означать для Месси вылет в, возможно, последнем для Лео Мундиале. Ничья создает пространство для вариантов. Тогда Аргентину удовлетворит ничья в другом матче группы или победа Мексики без разгромного счета (1:0, 2:0, 2:1 и т.д.). Польшу даже поражение в 2 мяча выведет в плей-офф со 2 места, если саудиты не победят или "ацтеки" выиграют лишь минимально. Есть причины поболеть за адекватных соседей. Тут и Левандовски, носивший капитанскую повязку в украинских цветах, и Щенсны с женой-украинкой и правильными зарядами, и поддержка наших беженцев.

Да и в целом отмечаем здоровую позицию и "Кадры", и польского народа, которые с первых дней варварской войны, развязанной Россией против Украины, выступили резко против страны-убийцы. В частности, они одними из первых призвали дисквалифицировать из футбола всех россиян, отказавшись играть против сборной, которая не показала даже намека на человеческую позицию. Накладывали санкции даже на тех поляков, которые продолжали играть за кровавые деньги кремлевского режима. Ведь в спорте нет места для тех, кто радостно или молча поддерживает убийства и террор мирных соседей.

Исторически Аргентина успешно противостоит Польше, хотя разгромных побед еще не было. "Кадра" брала верх лишь 3 раза за 14 личных встреч, потерпев 6 поражений. В то же время на чемпионатах мира сложился паритет. В 1974-м великая бронзовая команда (7 голов принесли Гжегожу Лято Золотую бутсу) перестреляла соперника 3:2. Однако спустя 4 года Аргентина отомстила благодаря дублю Марио Кемпеса, голы которого дали звание лучшего бомбардира и золото домашнего Мундиаля.

Войчех Щенсны, конечно, является третьим лучшим голкипером ЧМ-2022 по количеству сейвов (9), уступает лишь Зоммеру по отраженным ударам из пределов штрафной (6) и вместе с Алиссоном может стать единственным, кому удалось во всех 3 матчах сохранить ворота на замке. Однако по крайней мере на бумаге расклад совсем не в пользу голкипера Ювентуса. Победу "альбиселестес" аналитики Gracenote оценивают аж в 67% вероятности, тогда как триумф Польши станет самой большой сенсацией (13%).

Ориентировочные составы на матч Польша – Аргентина

Польша (4-2-2): Щенсни – Кеш, Глік, Ківьор, Берешиньскі – Каміньскі, Крихов'як, Бєлік, Франковскі – Зеліньскі – Левандовскі

Аргентина (4-3-3): Еміліано Мартінес – Монтіель, Отаменді, Лісандро Мартінес, Акунья – Енцо Фернандес, Де Пауль, Мак Аллістер – Ді Марія, Лаутаро Мартінес, Мессі

Прогноз "Футбол 24" – 0:2

Аргентина снова может страдать некоторое время, но оборона команды Михневича вдвое хуже, чем у Мексики. Поляки позволяют соперникам слишком много. Могли бы компенсировать атакой, но пока у Левандовски не очень идет игра. Очевидно, это проблемы психологического характера, ведь форвард Барселоны имеет один из лучших индексов ожидаемых голов (1,87 xG) на катарском турнире, но остается вторым по количеству упущенных стопроцентных моментов (3). В частности, уже успел не забить Мексике пенальти и намучаться с Саудовской Аравией.

Месси и компания просто гораздо сильнее не только как набор индивидуальностей, но и командно. Хотя с ментальностью здесь тоже не все в порядке – Аргентина способна сама себе создать проблемы. И все же в свои 34 Левандовски только-только забил дебютный гол на чемпионатах мира (на ЧМ-2022 понадобилось 7 выстрелов), тогда как Лео в Катаре отмечается в среднем после каждого третьего своего удара. Обоих форвардов объединяет не только игровая карьера в Барсе, но и статус. И Месси, и Левандовски воспринимаются как волшебники, которые могут вытянуть свои не самые сильные сборные довольно высоко.

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