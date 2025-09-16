"Был ли яркий дебют Ваната ожидаемым? Правда в том, что он меня положительно удивил. Украинские нападающие обычно имеют профиль, который более похож на Довбыка или Яремчука: достаточно высокие игроки, которые выигрывают много физических единоборств.

Шаблий отреагировал на сравнение Ваната с Довбиком после дебютного гола Владислава за Жирону

Более динамичные и универсальные нападающие, как Ванат, играют в другом стиле. Владислав прекрасно сыграл не только потому, что забил гол, но и продемонстрировал свои различные возможности. Он открывал пространство для партнеров, участвовал в физических единоборствах. В этих эпизодах он не всегда выигрывал борьбу за мяч, но усложнял игру сопернику. Также Ванат очень хорошо играл в прессинге.

В Ванате я вижу настоящего нападающего, который угрожает обороне соперника и создает опасность для центральных защитников. Если сейчас спросят, кто должен выйти в старте в нападении на следующий матч, подавляющее большинство болельщиков Жироны ответит, что Ванат.

Абель Руис который не является стартовым центрфорвардом. Жирона всегда полагалась на Стуани, который продолжает качественно выступать несмотря на свой возраст. Но сейчас у него есть более молодая альтернатива – Ванат. Я думал, что Владиславу понадобится больше времени для адаптации. Еще рано говорить, что он адаптировался, но мне очень понравилось то, что я видел в его исполнении против Сельты.

Невозможно не сравнивать Ваната с Довбыком, даже несмотря на разные профили игроков. Артем был лучшим бомбардиром лиги, поэтому пока очень трудно говорить, что Ванат повторит достижения Довбыка. Это очень разные профили, но они могут дополнять друг друга, чего мы пока не увидели в сборной Украины. Довбык в Жироне был игроком двух профилей в одном. Он мог играть сзади, выигрывая дуэли с одним или двумя центральными защитниками, а на оперативном пространстве был очень быстрым. Относительно Ваната, нам нужно посмотреть, как он будет развиваться.

Жирона привыкла к украинскому рынку. Цыганков, Довбик, Крапивцов, а теперь и Ванат. Какое объяснение этому? С Владиславом Крапивцовым нам нужно двигаться постепенно, потому что вратарь – это очень сложная позиция. У меня есть много сомнений, готов ли он прямо сейчас играть на самом высоком уровне.

Ожидаю ли я снова увидеть топ-игру от Цыганкова? В последнее время у него были физические проблемы. Это не дает ему возможности вернуться на высокий уровень. Он очень хороший игрок, но пока что он не в лучшей физической форме. У меня есть сомнения, и они будут у меня, пока он не сыграет хотя бы пятнадцать игр без травм", – заявил тренер-консультант и бывший спортивный директор академии Днепра Жорди Гратакос в интервью для L'Esportiu.

Напомним, что следующий матч Жирона проведет в субботу, 20 сентября. Соперником каталонцев в пятом туре Ла Лиги станет Леванте.

