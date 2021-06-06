"Украинское судейство? Это гидра, которую никто не сможет побороть. Есть те, кто следит за судьями, назначают их. Есть те, кто влияют на судей. Они все едут в одной упряжке. Они могут кого-то показательно шарахнуть, но чтобы по-настоящему – это практически невозможно. это мафиозная структура, где есть этажи и ответственность. Чемпионат этого года интересный. Но половину судей не только нельзя подпускать к футболу, их надо, б**ть, выгнать н***й.

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Когда я играл, я знал несколько команд, к которым ты приезжаешь и знаешь, что судье дают уже только за приезд – 100-300 тысяч гривен. Надо было сделать что-то экстраординарное, чтобы уехать оттуда хотя бы с одним очком. Бывало, что мяч попал в глаз, руки у игрока за спиной, а судья говорит, что это пенальти. Это был легионер. Я его позвал, показал арбитру, что глаз красный от попадания мяча. Он говорит, чтобы я посмотрел повтор в перерыве. Я посмотрел и говорю: "Ну и что?". Он отвечает: "Я ошибся".

А как убивали в Кубке Зарю в Александрии! Это катастрофа. В следующем матче – красная карточка Василю. За что? А отмазку ты читал? "Он шел опасно, мы защищаем футболистов от получения травм". Он сыграл в мяч первым головой. Сломал ногу Каргбо – выглядело это ужасно, но это стечение обстоятельств. Он играл головой в ноги, и выбил мяч. После просмотра, б***ь, VAR. На**р тот VAR?

У нас есть аграрные команды с деньгами, не только аграрные. Они подмазывают судей и идут к своей цели. Оп, и вышли в еврокубки. А все потом: "Красавцы, вышли в еврокубки". Но если бы рефери судили как надо, как в Англии, вышли бы эти команды куда-то? А потом они в Европе им не свистят. Президенты этих клубов сами себе стреляют в ногу. А в Первой лиге вообще п****ц. Ты же знаешь, что перед чемпионатом завезли в УАФ, чтобы их не трогали, знаешь цифры. И они рассказывают, что выйдут в УПЛ. А н****а выходить, если своего стадиона нет? Чтобы снова бомжевать?

Некоторые судьи говорят, что им заплатили, чтобы замочить нашу команду, иначе они не будут больше судить. Я бы в таком случае вышел бы на поле и грыз бы всех зубами. Попробуй замочить. Стали и отбиваемся. Чтобы он не смог замочить, чтобы его, с**у, сняли. И те, кто попросил замочить, тоже языки себе в задницу засунули. Но не всегда хватает сил. Я провел много матчей, когда судьи глушили Мариуполь. У нас денег даже на премии не было, за 3 года я получил 2-3 премии", – поделился Худжамов в интервью Sportarena.

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