В понедельник "красные дьяволы" получили возможность сделать прививку от коронавируса, однако этой возможностью воспользовалась лишь половина игроков. Об этом сообщает Sport/Voetbalmagazine.

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Бельгийская пресса выяснила, что от вакцины отказались, в частности, те, кто переболел COVID-19. Однако, мотивы других исполнителей остаются неизвестными. Ряд игроков якобы был отбракован врачами сборной по "медицинским показаниям". Но массовый отказ от вакцинации спровоцировал шквал критики, поскольку национальная команда вместе с участниками Олимпиады в Токио получила приоритет в кампании. Объяснить позицию попытался рулевой сборной Бельгии Роберто Мартинес.

"Прежде всего я хочу поблагодарить всех за эту возможность. Мы делаем из мухи слона. Все понимают, насколько вакцина важна для нашего здоровья и безопасности. Все члены тренерского штаба вакцинированы, и каждый игрок будет вакцинирован до конца турнира.

Это личный и медицинский выбор, который также остается конфиденциальным. У некоторых футболистов уже есть антитела, и большинство игроков уже вакцинированы. Но позвольте мне прояснить: мы за вакцинацию и благодарны всем за эту возможность", – заявил специалист.

К слову, на групповом этапе Евро-2020 бельгийцы встретятся с командами Дании, Финляндии и России. Первый матч – против россиян 12 июня.

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