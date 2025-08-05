Адемола Лукман уже освободил свой шкафчик на тренировочной базе Аталанты, продолжая настаивать на переходе в Интер. Об этом информирует Sky Sport Italia.

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27-летний игрок подал официальный запрос на трансфер, пытаясь добиться перехода в Интер в это трансферное окно. На выходных игрок сборной Нигерии опубликовал длинное заявление в Instagram, в котором объяснил свое решение попросить о продаже, указав на "нарушенные обещания" со стороны руководства Аталанты и плохое обращение с ним "как с человеком и как с профессиональным футболистом".

Генеральный директор Аталанты Лука Перкасси с тех пор подтвердил, что на самом деле существует неофициальное соглашение, позволяющее Лукману уйти этим летом за соответствующую сумму, но не в команды Серии А, что усложняет переговоры с "нерадзурри".

В знак протеста Лукман последние два дня не появлялся на тренировки.

Пока неизвестно, какими будут дальнейшие шаги, но Sky описывает ситуацию как "полный разрыв отношений" между игроком и клубом.

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