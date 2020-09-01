"Полный фарш": Кополовец заявил, что переболел коронавирусом
Спортивный директор Миная Михаил Кополовец пострадал от пандемии.
"Было тяжело. Потерял обоняние, температура, плохо спал, состояние очень плохое, ломает, рвота была пару дней. Короче, полный фарш.
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Я ощутил на себе, что это за болезнь. Да, я тоже с недоверием относился в первое время. Сейчас прошел сам. Катастрофа, честно. Очень тяжелое состояние. Через два дня сдам тест, еще кровь сдам, чтобы проверили антитела.
Буду смотреть. Сейчас не тренируюсь, восемь дней просидел в изоляции. Сейчас немного вышел, потому что врач сказал, что сидеть дома нельзя – легкие должны работать, надо двигаться. Дома сидеть не вариант", – сказал Кополовец в эфире ТК Футбол.
Напомним, в прошлом сезоне Первой лиги Минай получил путевку в УПЛ, а сам Михаил принял участие в 23 матчах во всех турнирах и отметился одним забитым мячом.
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