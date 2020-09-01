"Было тяжело. Потерял обоняние, температура, плохо спал, состояние очень плохое, ломает, рвота была пару дней. Короче, полный фарш.

Кополовец опроверг слова Кобина о завершении карьеры футболиста

Я ощутил на себе, что это за болезнь. Да, я тоже с недоверием относился в первое время. Сейчас прошел сам. Катастрофа, честно. Очень тяжелое состояние. Через два дня сдам тест, еще кровь сдам, чтобы проверили антитела.

Буду смотреть. Сейчас не тренируюсь, восемь дней просидел в изоляции. Сейчас немного вышел, потому что врач сказал, что сидеть дома нельзя – легкие должны работать, надо двигаться. Дома сидеть не вариант", – сказал Кополовец в эфире ТК Футбол.

Напомним, в прошлом сезоне Первой лиги Минай получил путевку в УПЛ, а сам Михаил принял участие в 23 матчах во всех турнирах и отметился одним забитым мячом.

"Він ярко жив, сидів у барі в хлам, з дівчатами на колінах, бив свої Ferrari". Найепічніші цитати Михайла Кополовця