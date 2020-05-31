Полноценных трансферов до конца лета может не быть – известен альтернативный вариант

Футбольный рынок вынужден корректировать привычный расклад через паузу, вызванную коронавируса.

Трансферное окно откроется 1 июня, но клубы смогут заявлять своих новых игроков только с 1 сентября, сообщает Сorriere Dello Sport.

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В течение трех месяцев лета можно будет предварительно договариваться и оформлять переходы. Игроки должны доиграть сезон в своих нынешних командах, а уже с осени могут присоединиться к новым. Вероятнее всего, что "полноценное" окно продлится с 1 сентября по 5 октября.

Напомним, план УЕФА предусматривает, что все национальные чемпионаты завершатся в июле, а август оставят для еврокубков.

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