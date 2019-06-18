toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Россия
РУСЛАН МАЛИНОВСКИЙ ТРАНСФЕРЫ РОМАН ЗОЗУЛЯ СБОРНАЯ УКРАИНЫ

Полярус продолжит карьеру в российских Химках, – СМИ

07:30 136 Читати українською
Полярус продолжит карьеру в российских Химках, – СМИ
Артем Полярус / фото: ФК Олександрія

Экс-полузащитник Александрии Артем Полярус продолжит карьеру в российской ФНЛ.

Артем Полярус продолжит карьеру в чемпионате России, информирует Footboom.

Сразу 7 игроков покинули Александрию: среди них – Цуриков и Лучкевич

По информации издания, новым клубом украинца станут Химки, выступающие во втором по силе дивизионе России.

По итогам сезона-2018/19, Химки заняли девятое место в чемпионате. Напомним, за Александрию Полярус выступал с 2015 года, и за это время провел за команду 79 матчей и забил 9 мячей.

"Голодуючі" Поволжя-2: повний список українців, які виступають у чемпіонаті Росії прямо зараз – їх більше, ніж ви думали

blog_ava
Барселона близка к возвращению Неймара – ПСЖ получит бешеную сумму и трех игроков основы каталонцев
08:24
331
Теги
Трансферы Артем Полярус Артем Полярус Александрия Александрия Россия Трансферы чемпионата Украины Украинцы за рубежом
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
14
час
:
58
мин
Боливия
00:30
Перу
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук