Полярус продолжит карьеру в российских Химках, – СМИ

Экс-полузащитник Александрии Артем Полярус продолжит карьеру в российской ФНЛ.

Артем Полярус продолжит карьеру в чемпионате России, информирует Footboom.

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По информации издания, новым клубом украинца станут Химки, выступающие во втором по силе дивизионе России.

По итогам сезона-2018/19, Химки заняли девятое место в чемпионате. Напомним, за Александрию Полярус выступал с 2015 года, и за это время провел за команду 79 матчей и забил 9 мячей.

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