Полярус попрощался с Александрией

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Челси – Арсенал: Чех в последнем матче в карьере установил уникальное достижение Лиги ЕвропыЛига Европы — 29 май 606
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"Вибір місця фіналу ЛЄ був помилкою": Емері про 1:6 від Барселони, насмішки в ПСЖ і скандал з екс-зіркою ШахтаряЛига Европы — 29 май 910