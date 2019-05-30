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Полярус попрощался с Александрией

14:54 22 Читати українською
Полярус попрощался с Александрией
Артем Полярус / фото: ФК Александрия

Полузащитник Александрии Артем Полярус покинул команду.

"Спасибо Александрии за проведенное вместе время. Поздравляю всех болельщиков с историческим выходом в групповой этап Лиги Европы.

Полярус покинет Александрию, если не пересмотрит отношение к футболу, – Шаран

Желаю всем удачи. Пришло время перемен. Двигаемся дальше", – написал Полярус в своем Instagram.

Добавим, что 26-летний украинец забил 13 голов и сделал 6 ассистов в 112 матчах за александрийский клуб.

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