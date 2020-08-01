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"Поляна готова": Рух эффектно прорекламировал битву лидеров Первой лиги против Кополовца и Ко

13:42 - Читати українською
"Поляна готова": Рух эффектно прорекламировал битву лидеров Первой лиги против Кополовца и Ко
Михаил Кополовец / фото: Минай

Львовский Рух готовится к матчу 28-го тура Первой лиги против Миная.

 

Пресс-служба "желто-черных", анонсируя поединок лидеров первой лиги, подготовила креативное видео, которое так и заставляет улыбаться.

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Ролик пропитан закарпатским колоритом, а внимательный зритель легко заметит в нем несколько упоминаний о спортивном директоре минайцев Михаиле Кополовце.

К слову, матч 28-го тура Первой лиги Рух – Минай состоится в понедельник, 3 августа. Обе команды борются за выход в УПЛ. Минай сейчас занимает первое место с 56 очками, а Рух идет пятым (51 пункт), однако имеет матч в запасе.

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