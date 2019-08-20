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Политыло: В Олимпике есть проблемы с коммуникацией, потому что мы не полиглоты

00:40 15 Читати українською
Политыло: В Олимпике есть проблемы с коммуникацией, потому что мы не полиглоты
Сергей Политыло / ФК Олимпик

Полузащитник Олимпика Сергей Политыло назвал причины провала команды в начале сезона.

"Все очень плохо. Трудно назвать причину. Все виноваты, результата нет. У нас расписание на 3-4 языках высылается. Есть проблемы с коммуникацией, потому что мы не полиглоты.

Гельзин рассказал, кто будет готовить Олимпик к матчу с Динамо – переговоры с иностранным тренером на стадии завершения

Качество футболистов такое, наверное, уровень у нас сейчас такой", – передает слова Сергея Политыло программа Футбольный формат на телеканале Эспрессо.

Олимпик официально объявил об отставке Жулио Сезара и его тренерского штаба

Заметим, что Олимпик проиграл 4 стартовых тура чемпионата Украины и занимает последнюю строчку в турнирной таблице. Главный тренер команды Жулио Сезар покинул клуб.

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