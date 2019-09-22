Политыло рассказал о приятном событии, которое произошло в его семье перед матчем со Львовом – хавбек стал героем игры

Хавбек Олимпика Сергей Политыло имел несколько поводов для радости по итогам текущей недели.

"Добыли 3 очка, это самое главное в этом матче и следующих. В прошлых также, но там был Худжамов, по-моему, ему там уже памятники ставят, тянул команду.

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Пришел новый тренер и сразу новый рисунок игры. Конечно, еще не все получается, но мы идем к тому, что требует тренерский штаб. Думаю, будем только прогрессировать и двигаться вперед.

Не считаю себя героем матча. Потому что все в клубе работают над тем, чтобы команда побеждала. Гол посвятил дочери, которая родилась в этот понедельник, посчастливилось быть на родах. Алиной назвали", – сказал Политыло в комментарии Футбол 1.

Напомним, 30-летний полузащитник дончан стал автором единственного гола в матче Львов - Олимпик.

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