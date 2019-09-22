toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
МАНЧЕСТЕР СИТИ - УОТФОРД ЗАРЯ - МАРИУПОЛЬ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ МИЛАН - ИНТЕР

Политыло рассказал о приятном событии, которое произошло в его семье перед матчем со Львовом – хавбек стал героем игры

11:33 41 Читати українською
Политыло рассказал о приятном событии, которое произошло в его семье перед матчем со Львовом – хавбек стал героем игры
Сергей Политыло / Сайт Олимпика

Хавбек Олимпика Сергей Политыло имел несколько поводов для радости по итогам текущей недели.

45+1’ Игорь Гончар
 
Сергей Политыло 80’
45+1’ Игорь Гончар
80’ Сергей Политыло

"Добыли 3 очка, это самое главное в этом матче и следующих. В прошлых также, но там был Худжамов, по-моему, ему там уже памятники ставят, тянул команду.

Первая победа Висенте Гомеса в видеообзоре матча Львов – Олимпик – 0:1

Пришел новый тренер и сразу новый рисунок игры. Конечно, еще не все получается, но мы идем к тому, что требует тренерский штаб. Думаю, будем только прогрессировать и двигаться вперед.

Не считаю себя героем матча. Потому что все в клубе работают над тем, чтобы команда побеждала. Гол посвятил дочери, которая родилась в этот понедельник, посчастливилось быть на родах. Алиной назвали", – сказал Политыло в комментарии Футбол 1.

Напомним, 30-летний полузащитник дончан стал автором единственного гола в матче Львов - Олимпик.

Олимпик переиграл Львов в матче с двумя пенальти – дончане одержали первую победу в сезоне

blog_ava
Ворскла – Динамо: анонс матча УПЛ
08:30
345
Теги
Сергей Политыло Сергей Политыло Олимпик Олимпик Львов - Олимпик
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
38
мин
Десна
14:00
Шахтер
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук