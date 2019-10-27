Политыло рассказал, что изменилось в Олимпике с приходом Висенте Гомеса

После победы над СК Днепр-1 (3:2) в 12 туре УПЛ полузащитник Олимпика Сергей Политыло рассказал об изменениях в команде, которые произошли с приходом на пост главного тренера испанца Висенте Гомеса.

"С приходом нового тренера вся команда получает удовольствие от футбола. Мы прибавляем с каждой игрой и не собираемся останавливаться на достигнутом.

Олимпик – СК Днепр-1 – 3:2 – видео голов и обзор матча

Мы провели провели на хорошем уровне весь поединок с СК Днепр-1. В первом тайме нас подвела реализация. То не хватало последнего паса, то мастерство подводило нас на завершающей стадии. Замечательно, что в итоге матч закончился в нашу пользу", – цитирует Политыло официальный сайт Олимпика.

Напомним, Висенте Гомес возглавил Олимпик в начале сентября. Под его руководством команда провела 6 матчей в УПЛ, в которых одержала 10 очков и поднялась в турнирной таблице с последнего места на девятое.

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