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Политыло рассказал, что изменилось в Олимпике с приходом Висенте Гомеса

17:10 50 Читати українською
Политыло рассказал, что изменилось в Олимпике с приходом Висенте Гомеса
Сергей Политыло / ФК Олимпик

После победы над СК Днепр-1 (3:2) в 12 туре УПЛ полузащитник Олимпика Сергей Политыло рассказал об изменениях в команде, которые произошли с приходом на пост главного тренера испанца Висенте Гомеса.

11’ Максим Тейшейра
69’ Андрей Кравчук
81’ Роман Вантух
 
Игорь Когут 4’
Александр Сафронов 68’
Александр Назаренко 70’
4’ Игорь Когут
11’ Максим Тейшейра
68’ Александр Сафронов
69’ Андрей Кравчук
70’ Александр Назаренко
81’ Роман Вантух

"С приходом нового тренера вся команда получает удовольствие от футбола. Мы прибавляем с каждой игрой и не собираемся останавливаться на достигнутом.

Олимпик – СК Днепр-1 – 3:2 – видео голов и обзор матча

Мы провели провели на хорошем уровне весь поединок с СК Днепр-1. В первом тайме нас подвела реализация. То не хватало последнего паса, то мастерство подводило нас на завершающей стадии. Замечательно, что в итоге матч закончился в нашу пользу", – цитирует Политыло официальный сайт Олимпика.

Напомним, Висенте Гомес возглавил Олимпик в начале сентября. Под его руководством команда провела 6 матчей в УПЛ, в которых одержала 10 очков и поднялась в турнирной таблице с последнего места на девятое.

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Сергей Политыло Сергей Политыло Олимпик Олимпик Висенте Гомес Висенте Гомес Олимпик - СК Днепр-1
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