Политик призвал исключить Кимпембе из состава сборной Франции – игроку пришлось извиниться за резонансный лайк
Защитник ПСЖ Преснель Кимпембе может избавиться места в составе сборной Франции.
Защитник поставил лайк под постом Хабиба Нурмагомедова (боец UFC – прим.), который в очередной раз высказался относительно притеснения мусульман во Франции.
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"Я занимаюсь спортом, а не политикой. Я не говорю по-русски и решительно осуждаю терроризм, все формы насилия и все нудные попытки манипулирования", – написал Кимпембе в своем твиттере после шквала критики в свой адрес.
Досталось Преснелю и от вице-президента партии "Национальное объединение" Жордана Барделля: "Кимпембе нет места в сборной Франции. Он одобряет джихадизм в Instagram, не хочет нести ответственность и принимает нас за имбецилов. Достаточно наивности, давайте больше ничего не пропустим!"
К слову, Кимпембе провел 9 матчей в текущем сезоне в составе ПСЖ, не записав в свой актив результативных действий.
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