Защитник поставил лайк под постом Хабиба Нурмагомедова (боец UFC – прим.), который в очередной раз высказался относительно притеснения мусульман во Франции.

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"Я занимаюсь спортом, а не политикой. Я не говорю по-русски и решительно осуждаю терроризм, все формы насилия и все нудные попытки манипулирования", – написал Кимпембе в своем твиттере после шквала критики в свой адрес.

Досталось Преснелю и от вице-президента партии "Национальное объединение" Жордана Барделля: "Кимпембе нет места в сборной Франции. Он одобряет джихадизм в Instagram, не хочет нести ответственность и принимает нас за имбецилов. Достаточно наивности, давайте больше ничего не пропустим!"

К слову, Кимпембе провел 9 матчей в текущем сезоне в составе ПСЖ, не записав в свой актив результативных действий.

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Je fais du sport, pas de la politique. Je ne parle pas russe non plus. Je condamne fermement le terrorisme, toutes formes de violence sans aucune réserve, et toutes les tentatives de manipulation nauséabondes ?. — Presnel Kimpembe (@kimpembe_3) October 31, 2020