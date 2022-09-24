Команды на ЧМ-2022 снова попали в одну группу, как это было 4,5 года назад в России. Тогда швейцарцы одержали волевую победу 2:1, но гораздо больше внимания получил политический скандал. Голы забивали игроки албанского происхождения – Джака и Шакири. Во время празднования они показывали жест в виде орла, изрядно разозлившего сербов. Директор сборной Швейцарии Пьерлуиджи Тами надеется, что в Катаре удастся избежать новых скандалов.

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"Чемпионат мира состоит не только из матча с Сербией, даже если мы знаем, какой особенный этот матч, учитывая то, что произошло в 2018 году. Мы не хотим совершать те же ошибки. Мы здесь для того, чтобы играть в футбол и больше ни для чего. Мы не хотим посылать никаких политических или религиозных сообщений.

Мы хотим представлять наши ценности. Одна из них – уважение. Мы уважаем чужие убеждения. Для меня было бы ошибкой провоцировать кого-нибудь жестом, независимо от статуса игры. Не должно быть слов, жестов и какого-либо поведения, провоцирующих других. Когда мы болеем, мы показываем нашу радость, это важно. Но мы не должны быть провокаторами", – приводит слова Тами 4-4-2.ch.

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