Полиция застрелила 17-летнего аргентинского футболиста
10:58 - Читати українською
В клубе Барракас Сентраль объявлен траур.
17-летний футболист Лукас Гонсалес, защищавший цвета аргентинского клуба Барракас Сентраль, погиб от рук местной полиции, сообщает Marca.
Де Дзерби подтвердил интерес Шахтера к нападающему сборной Аргентины
По свидетельствам правоохранителей, автомобиль, в котором находился Лукас, протаранил патрульное авто. Полиция открыла огонь по машине, один из выстрелов оказался смертельным для Гонсалеса.
В Барракас Сентраль эту версию не поддерживают, обвиняя именно стражей порядка в смерти молодого футболиста.
"Евтаназія? Я ніколи не боявся смерті": екс-тренеру Барселони поставили страшний діагноз, він не здається і усіх дивує
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter