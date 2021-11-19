17-летний футболист Лукас Гонсалес, защищавший цвета аргентинского клуба Барракас Сентраль, погиб от рук местной полиции, сообщает Marca.

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По свидетельствам правоохранителей, автомобиль, в котором находился Лукас, протаранил патрульное авто. Полиция открыла огонь по машине, один из выстрелов оказался смертельным для Гонсалеса.

В Барракас Сентраль эту версию не поддерживают, обвиняя именно стражей порядка в смерти молодого футболиста.

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