Недавно Италию всколыхнула шокирующая новость об убийстве 33-летнего рефери Даниэле Де Сантиса и его невесты в собственном доме пары.

Итальянского арбитра и его девушку жестоко зарезали в собственном доме

Убийцей оказался 21-летний мужчина по имени Антонио Де Марко, который ранее был соседом невесты арбитра, сообщает La Gazzetta dello Sport. Когда влюбленные объявили о желании жить вместе, Де Марко попросили найти себе другое жилье, что и заставило его нанести 60 ударов ножом новоиспеченной паре.

Де Сантис в Италии обслуживал поединки Серии С и В. Всего за свою карьеру он провел 130 официальных матчей.

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