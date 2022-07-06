С конца прошлого года правоохранители работали над поиском и задержанием банды, грабившей дома футболистов. Их жертвами стали владелец Вальядолида Роналдо и хавбек ПСЖ Марко Верратти. Француза обворовали в доме бразильской легенды на Ибице. В общей сложности пострадали еще 15 игроков. Сумма награбленного превышает несколько миллионов евро.

Звезду ПСЖ дерзко ограбили в доме легендарного Роналдо на Ибице – космическая сумма убытков

Преступниками оказалась группировка, преимущественно состоявшая из мужчин албанской национальности. Задержание производилось несколькими этапами. Сначала полиция поймала четырех албанцев, испанца и румынку. Впоследствии такая же участь постигла еще двух мужчин, перевозивших награбленные драгоценности. Позднее всего попались пять человек в городе Малага, в том числе пара, отвечавшая за логистику.