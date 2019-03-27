Полиция возбудила уголовное производство против Судостроителя

Евро-2020 — 19:49 438
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УЕФА открыл дело против Украины после жалоб Португалии и Люксембурга по поводу натурализации Мораеса
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Бавария официально объявила о 80-миллионном трансфере Лукаса ЭрнандесаГермания — 18:35 178
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Ворскла рассматривает двух кандидатов на замену Сачко – один из них недавно работал в УПЛУкраина — 17:16 461
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Євро-2020: несподіваний лідер "групи смерті", 2 збірні майже у фінальній частині, дід реанімує Італію – підсумки весниЕвро-2020 — 14:30 1048
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"Тель-авівська система ПРО збила ракету прямо під час матчу". Футбол в умовах війни – досвід Ізраїлю для УкраїниИнтервью — 13:30 406