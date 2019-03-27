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Полиция возбудила уголовное производство против Судостроителя

20:34 3 Читати українською
Полиция возбудила уголовное производство против Судостроителя
Судостроитель / ФК Балканы

Полиция сообщила о возбуждении уголовного дела против Судостроителя из-за невыплаты зарплат.

Полиция Николаева возбудила уголовное производство против представителя Второй лиги Судостроителя и его руководства. Об этом в своем Facebook сообщил адвокат Юрий Юрченко.

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Причиной стала невыплата зарплат. Клуб потерял профессиональный статус после завершения прошлого сезона, а президентом был американец Деннис Люкенс.

Недавно из-за проблем с финансированием из Первой лиги снялась кропивницкая Зирка.

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Вторая лига Судостроитель Судостроитель
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