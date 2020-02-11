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Дело Ярмоленко: полиция сделала официальное заявление

18:41 511 Читати українською
Дело Ярмоленко: полиция сделала официальное заявление
Андрей Ярмоленко / Фото из открытых источников

Столичные следователи завершили досудебное расследование по факту мошеннических действий со средствами платежа солидарности за трансфер футболиста.

Следственным управлением Главного управления Национальной полиции в г. Киеве при процессуальном руководстве прокуратуры г. Киева завершено досудебное расследование по факту мошеннического завладения деньгами, которые предназначались детско-юношеской школе за трансфер спортсмена, сообщает официальный сайт Национальной полиции Киева.

ФИФА вынесла решение по делу о выплате Динамо и Боруссией Д "платежа солидарности" за трансфер Ярмоленко

Полный текст заявления:

Напомним, Ярмоленко перешел в дортмундскую Боруссию летом 2017 года. За трансфер игрока киевское Динамо получило 25 млн евро. Черниговская СДЮШОР "Юность" обращалась в ФИФА из-за невыплаты, по их мнению, "платежа солидарности" за трансфер своего воспитанника.

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Динамо Киев Динамо Киев СДЮШОР Юность Андрей Ярмоленко Андрей Ярмоленко Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд
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