Начало нового сезона АПЛ было омрачено неприятным инцидентом. На 29-й минуте поединок между Ливерпулем и Борнмутом был приостановлен после того, как 25-летний игрок гостей Антуан Семеньо сообщил арбитру Энтони Тейлору о расистских оскорблениях с трибун.

Полиция подтвердила, что болельщик был удален со стадиона, а впоследствии открыто официальное расследование.

Как сообщает GOAL, тренер Ливерпуля Арне Слот резко осудил инцидент: "Это недопустимо на любом стадионе, особенно на Энфилде. Я сказал Антуану, что клуб сделает все возможное, чтобы найти виновного. Большие аплодисменты ему за то, что несмотря на ситуацию он продолжил игру на таком уровне – это свидетельствует о его силе".

Антуан Семеньо проявил характер и во втором тайме оформил дубль, сравняв счет после голов Уго Экитике и Коди Гакпо. Впрочем, в конце матча Ливерпуль вырвал победу благодаря точным ударам Федерико Кьезы и Мохамеда Салаха.

