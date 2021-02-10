"За Карраскалем следили еще в чемпионате Колумбии, но после его перехода в Севилью мы понимали, что шансов подписать его немного. Но потом случился эпизод, когда он "летал" на автомобиле по городу без прав, за что ему грозила тюрьма в Испании. Мы воспользовались моментом и забрали его в Карпаты.

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Он пообещал мне, что будет вести себя вежливо, а я запретил ему посещать дискотеки. Однажды утром полиция приехала к Карраскалю домой выбивать двери, соседи жаловались. По телефону он мне объяснил: "Папа, ты мне запретил ходить на дискотеки, вот я себе купил колонки и слушаю музыку дома".

Он сам не знает, где его талант заканчивается, у него есть потенциал играть в любом топ-клубе Европы, и я надеюсь, что так и будет", – сказал Смалийчук для Youtube-канала Карпаты.

Напомним, Хорхе защищал "зелено-белые" цвета в 2018-2019 годах. Сейчас колумбиец выступает за аргентинский Ривер Плейт.

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