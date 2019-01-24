Полиция завершила поиски пропавшего самолета с Эмилиано Салой – официальное заявление

Спасатели завершили операцию по поиску пропавшего самолета, на борту которого находился нападающий Кардиффа Эмилиано Сала.
Полиция Гернси завершила поиски Эмилиано Салы, который вечером 21 января вылетел из Нанта в Кардифф, однако в районе Нормандских островов самолет исчез с радаров.
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"Несмотря на усиленный поиск в зоне, приблизительная площадь которой составляет 1,7 тысяч миль, мониторинг мобильной связи и изображений со спутника, нам не удалось найти никаких следов самолета, пилота или пассажира.
Проанализировав все имеющиеся данные, мы приняли непростое решение прекратить активную фазу операции по поиску Эмилиано Салы и пилота. Шансы на их выживание крайне низкие. Наши мысли вместе с близкими пилота и пассажира в такое сложное для них время", –говорится в заявлении полиции, размещенной в Twitter.
Поиски продолжались 3 суток, однако никаких следов Эмилиано Салы и пилота так и не найдено. Отмечается, что катера продолжат находиться в районе предполагаемого исчезновения самолета, однако активная фаза поисков Эмилиано Салы прекращена.
Напомним, Сала на днях подписал контракт с Кардиффом, став рекордным приобретением в истории валлийского клуба. За 28-летнего аргентинца, которым когда-то интересовалось Динамо, выложили 15 млн фунтов.
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