Полиция завершила поиски пропавшего самолета с Эмилиано Салой – официальное заявление

Эмилиано Салу так и не нашли / фото ФК Нант

Спасатели завершили операцию по поиску пропавшего самолета, на борту которого находился нападающий Кардиффа Эмилиано Сала.

Полиция Гернси завершила поиски Эмилиано Салы, который вечером 21 января вылетел из Нанта в Кардифф, однако в районе Нормандских островов самолет исчез с радаров.

Поиски пропавшего самолета Эмилиано Салы – стало известно, кому принадлежало воздушное судно, пилот видел, что есть проблемы

"Несмотря на усиленный поиск в зоне, приблизительная площадь которой составляет 1,7 тысяч миль, мониторинг мобильной связи и изображений со спутника, нам не удалось найти никаких следов самолета, пилота или пассажира.

Проанализировав все имеющиеся данные, мы приняли непростое решение прекратить активную фазу операции по поиску Эмилиано Салы и пилота. Шансы на их выживание крайне низкие. Наши мысли вместе с близкими пилота и пассажира в такое сложное для них время", –говорится в заявлении полиции, размещенной в Twitter.

Поиски продолжались 3 суток, однако никаких следов Эмилиано Салы и пилота так и не найдено. Отмечается, что катера продолжат находиться в районе предполагаемого исчезновения самолета, однако активная фаза поисков Эмилиано Салы прекращена.

Напомним, Сала на днях подписал контракт с Кардиффом, став рекордным приобретением в истории валлийского клуба. За 28-летнего аргентинца, которым когда-то интересовалось Динамо, выложили 15 млн фунтов.

Еміліано Сала – сенсаційний снайпер Європи: він не перейшов у Динамо та "запалив" після відставки екс-тренера Шахтаря