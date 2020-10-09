Полиция подтвердила факт фальсификации голосов, которые были необходимы, чтобы выразить недоверие действующему президенту Барселоны Хосеп Марии Бартомеу.

Барселона обратилась в полицию, заподозрив фальсификацию голосов против Бартомеу

Как сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на La Vanguardia, правоохранители нашли устройство, с помощью которого и подделали подписи. Полиция продолжает собирать доказательства, которые затем передадут в суд для дальнейшего рассмотрения дела.

Напомним, Барселона обратилась в полицию по подозрению в фальсификации голосов против Бартомеу. За более чем столетнюю историю "сине-гранатовых" Хосеп Мария стал третьим президентом, которому объявили вотум недоверия. Справедливости ради, стоит сказать, что оба его предшественника не набрали достаточного количества голосов "на выход из клуба" и остались на своих должностях. Так что случай Бартомеу может стать историческим.

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