Полиция подтвердила подозрение Барселоны о фальсификации голосов против Бартомеу, – СМИ
Похоже, что попытка выразить вотум недоверия президенту Барселоны Хосеп Марии Бартомеу провалилась.
Полиция подтвердила факт фальсификации голосов, которые были необходимы, чтобы выразить недоверие действующему президенту Барселоны Хосеп Марии Бартомеу.
Барселона обратилась в полицию, заподозрив фальсификацию голосов против Бартомеу
Как сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на La Vanguardia, правоохранители нашли устройство, с помощью которого и подделали подписи. Полиция продолжает собирать доказательства, которые затем передадут в суд для дальнейшего рассмотрения дела.
Напомним, Барселона обратилась в полицию по подозрению в фальсификации голосов против Бартомеу. За более чем столетнюю историю "сине-гранатовых" Хосеп Мария стал третьим президентом, которому объявили вотум недоверия. Справедливости ради, стоит сказать, что оба его предшественника не набрали достаточного количества голосов "на выход из клуба" и остались на своих должностях. Так что случай Бартомеу может стать историческим.
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