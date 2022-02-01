Нападающий "красных дьяволов" Мейсон Гринвуд не исчезает из столбцов ведущих изданий Европы из-за секс-скандала с избиением своей девушки.

Ранее 20-летний англичанин был задержан по подозрению в изнасиловании и нанесении телесных повреждений Герриет Робсон. Но в последнем заявлении полиция Большого Манчестера заявила о возможных угрозах убийством, информирует BBC .

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Очевидно, что дело Гринвуда будет переквалифицировано, ему будет грозить более серьезное наказание. Мэйсон сейчас находится под арестом, допросы продолжаются. МЮ отстранил игрока от тренировочного процесса, а известные компании отказались от сотрудничества с ним.

Напомним, форварда арестовали после того, как его девушка Герриет Робсон опубликовала жуткие стороз с побоями и выложила аудио, где ее принуждают к сексу.

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