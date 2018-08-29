Полиция открыла уголовное производство за драку фанатов в Киеве, задержанным грозит до 4 лет

34 человека были доставлены в отдел полиции после драки фанатов перед матчем Динамо – Аякс в центре Киева, 9 из них задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

"На месте происшествия правоохранители задержали 9 активных участников стычки, а впоследствии – еще 25 правонарушителей. Всех доставили в Печерский управления полиции. С места изъяли остатки файеров и брусчатку, которая была обмотана в пакеты", – сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

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Работники полиции установили анкетные данные всех участников конфликта, 9 задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Решается вопрос об избрании им меры пресечения. Сведения о событии внесли в Единый реестр досудебных расследований. Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (хулиганство). Санкция статьи предусматривает до 4 лет лишения свободы.

Как известно, во вторник вечером на улице Большой Васильковской произошла массовая драка фанатов. Впоследствии на странице "Troublemakers & Ultras Action" в Facebook появилось соответствующее видео и сообщения, что "около 40 представителей Динамо накрыли в баре около 30 представителей F-side (фанатского движения болельщиков Аякса).

Отметим, что фанаты Динамо не впервые бьют гостевых болельщиков. Ранее во время визита в Киев пострадали болельщики Славии.

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