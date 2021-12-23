На своей Facebook-странице Андрей Сенькив сообщил, что полиция открыла уголовное производство в отношении Селезнева по статье 345-1 Уголовного Кодекса Украины – "Угроза или насилие в отношении журналиста".

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В случае доказательства вины футболиста, его может ожидать наказание в виде исправительных работ сроком до двух лет или арест – до шести месяцев, или ограничение свободы – до трех лет, или лишение свободы – до трех лет. Интересно, что дело было переведено из Киева в Ужгород, поскольку именно в этом городе и произошло правонарушение.

Напомним, в сети появилась аудиозапись, на которой Евгений Селезнев угрожает физически поквитаться с журналистом Андреем Сенькивым за его высказывания.

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