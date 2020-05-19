Полиция нейтрализовала "банду Салахов" – лидер Ливерпуля невольно покрывал преступников

Египетские правоохранители задержали шайку грабителей, которые скрывали собственные лица за масками лидера национальной сборной и английского Ливерпуля Мохамеда Салаха.

Полиция Каира задержала банду преступников, которая использовала маски вингера "красных" для сокрытия лица. Об этом сообщает Goal.

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Вооруженное кодло из четырех грабителей устроило налет на магазин в египетской столице. Все преступники прикрывали лица масками Салаха. Увидев правоохранителей, злоумышленники пытались сбежать, но были задержаны.

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К слову, Мохамед Салах является главной спортивной звездой в Египте. Он не только лидер национальной команды (67 матчей, 41 гол), но и часто рекламирует популярные местные торговые марки.