toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Мир
ТРАНСФЕРЫ ГЕРМАНИЯ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ КОРОНАВИРУС

Полиция нейтрализовала "банду Салахов" – лидер Ливерпуля невольно покрывал преступников

19 мая 23:42 26 Читати українською
Полиция нейтрализовала "банду Салахов" – лидер Ливерпуля невольно покрывал преступников
"Банда Салахов" / Masrawy

Египетские правоохранители задержали шайку грабителей, которые скрывали собственные лица за масками лидера национальной сборной и английского Ливерпуля Мохамеда Салаха.

Полиция Каира задержала банду преступников, которая использовала маски вингера "красных" для сокрытия лица. Об этом сообщает Goal.

"Пьяные фанаты приезжали на "Жигули", кричали маты – это запомнилось": защитник Динамо вспомнил, как играл в селе

Вооруженное кодло из четырех грабителей устроило налет на магазин в египетской столице. Все преступники прикрывали лица масками Салаха. Увидев правоохранителей, злоумышленники пытались сбежать, но были задержаны.

Сын Реброва наделал шума во время матча Ференцвароша – досталось игроку сборной Венгрии

К слову, Мохамед Салах является главной спортивной звездой в Египте. Он не только лидер национальной команды (67 матчей, 41 гол), но и часто рекламирует популярные местные торговые марки.

blog_ava
УЕФА подготовил новый план доигрывания еврокубков – важные новости для Шахтера и сборной Украины
19 мая
866
Теги
Мир Египет Египет футбольные курьёзы Мохамед Салах Мохамед Салах Ливерпуль Ливерпуль
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
3
дн
:
16
час
:
0
мин
Падерборн
16:30
Хоффенхайм
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук