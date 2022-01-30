Кадры с синяками Гэрриет Робсон уже попали в руки правоохранительных органов.

"Полиция Манчестера знает о фотографиях и видео, которые распространяются в социальных сетях. Продолжается расследование для установления всех обстоятельств", – цитирует заявление полицейских Mirror.

Девушка Гринвуда обвинила форварда Манчестер Юнайтед в жестоком избиении до крови – жуткое видео

Напомним, девушка Мейсона Гринвуда распространила через Instagram кадры с побоями, которые ей якобы нанес 20-летний нападающий манкунианцев.

Мейсон является воспитанником Манчестер Юнайтед. За главную команду "красных дьяволов" Гринвуд провел 129 матчей, в которых отличился 35-ю голами и 12-ю ассистами.

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