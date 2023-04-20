В матче 31 тура АПЛ между Вест Хэмом и Арсеналом форвард "канониров" Букайо Сака не реализовал пенальти, и его команда потеряла очки (2:2).

После матча форвард сборной Англии подвергся оскорблению в Твиттере.

Удар по чемпионским амбициям в видеообзоре матча Вест Хэм – Арсенал – 2:2

Один из пользователей соцсети написал: "Этот клоун стоил нам победы в чемпионате. Давайте устроим этому дерьмоеду настоящую взбучку", приложив к тексту изменённую фотографию Саки – в виде обезьяны. Как информирует Daily Mail, лондонская полиция начала расследование преступления на почве ненависти. Сообщается, что аккаунт, который оскорбил Саку, в настоящий момент удалён.

После 31 матча в АПЛ Арсенал занимает первое место и опережает Манчестер Сити на 4 очка в турнирной таблице. Но у "горожан" есть игра в запасе.

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