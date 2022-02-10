Как известно, накануне поздно вечером на автодороге "Киев-Харьков-Довжанский" кортеж Александра Ярославского попал в смертельное ДТП – один из автомобилей сбил человека на смерть.

Кортеж Ярославского попал в смертельное ДТП под Харьковом, – Украинская правда

В рамках уголовного производства правоохранители устанавливают личность погибшего, а также все обстоятельства ДТП. Кроме того, полицейские устанавливают личность водителя, а также вызывают на допрос возможного участника ДТП – Александра Ярославского, сообщает Портал МВД.

Следователи полиции Харьковщины открыли по факту ДТП уголовное производство по двум статьям Уголовного кодекса Украины – ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) и ч. 3 ст. 135 (оставление в опасности).

Максимальное наказание согласно санкции статьи предусматривает от 3 до 8 лет тюремного заключения с лишением права управлять транспортными средствами сроком до 3 лет или без такого.

Напомним, СМИ сообщают, что сегодня Ярославский вместе со своим тестем, Сергеем Свентицким, покинул Украину, вылетев из Харькова в Лондон.

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