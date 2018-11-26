toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Мир
АЛЕКСАНДРИЯ - ДИНАМО КИЕВ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ КУБОК ЛИБЕРТАДОРЕС

Полиция арестовала фанатку Ривер Плейт – она использовала ребенка, чтобы пронести на стадион пиротехнику

14:11 30 Читати українською
Полиция арестовала фанатку Ривер Плейт – она использовала ребенка, чтобы пронести на стадион пиротехнику
Болельщики Ривер Плейт

Несколько дней назад в интернете стало популярным видео, на котором женщина пыталась пронести на стадион Монументаль пиротехнику, прикрепив файеры к ребенку и спрятав их под его футболкой.

Инцидент произошел перед матчем финала Кубка Либертадорес Ривер Плейт – Бока Хуниорс, который в итоге так и не состоялся. Полиции удалось идентифицировать женщину благодаря часам, которые были на ее руке, сообщает Daily Mail.

"Риверу уже бы отдали кубок, были бы это фаны Боки" – Тевес напуган решением любой ценой играть финал Копа Либертадорес

Ей грозит до восьми лет лишения свободы за то, что она подвергла опасности своего ребенка.

Напомним, матч был перенесен из-за беспорядков перед игрой. Первый матч завершился вничью – 2:2.

"Футбол – это праздник, а не война": Пуйоль и другие звезды реагируют на ужасы перед финалом Кубка Либертадорес

Теги
Мир Кубок Либертадорес футбольные фанаты Видеоновости Ривер Плейт Ривер Плейт
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
4
час
:
15
мин
Кальяри
21:30
Торино
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук