Полиция арестовала фанатку Ривер Плейт – она использовала ребенка, чтобы пронести на стадион пиротехнику

Несколько дней назад в интернете стало популярным видео, на котором женщина пыталась пронести на стадион Монументаль пиротехнику, прикрепив файеры к ребенку и спрятав их под его футболкой.

Инцидент произошел перед матчем финала Кубка Либертадорес Ривер Плейт – Бока Хуниорс, который в итоге так и не состоялся. Полиции удалось идентифицировать женщину благодаря часам, которые были на ее руке, сообщает Daily Mail.

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Ей грозит до восьми лет лишения свободы за то, что она подвергла опасности своего ребенка.

Напомним, матч был перенесен из-за беспорядков перед игрой. Первый матч завершился вничью – 2:2.

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