"Самое главное, что ребята собрались. Конечно, полгода без футбола – это большое время. Многие игроки были на сборах, потом началась война. Я неделю был с ними в Словении. У них есть энтузиазм, игроки соскучились по футболу, мячу. Поэтому думаю, что работа ведется целенаправленно и правильно.

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Мудрик показал хорошую игру против Боруссии. Он скоростной футболист, а скорость сейчас – самое главное. Для первой игры это было хорошо, команда очень хорошо сыграла. Но мы понимаем, что еще подключатся 10-11 легионеров, поэтому будет выбирать главный тренер сборной", – резюмировал Демьяненко в комментарии Футбол NEWS.

Напомним, 1 июня сборная Украины сыграет против Шотландии в полуфинале отбора ЧМ, а перед этим проведет еще ряд спаррингов.

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